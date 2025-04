La Regione Siciliana approva il Progetto “SPORTIVA-MENTE INSIEME” di 221.200 mila euro.

A comunicarlo è l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Angelo Balsamo. “Con questo progetto – si legge in una nota – si intende promuovere e rafforzare attività socializzanti volte all’inclusione dei soggetti affetti da Disturbo dello spettro autistico, favorendone lo sviluppo delle autonomie personali, relazionali ed emotive, in un’ottica di società più inclusiva”.

Il progetto “SPORTIVA-MENTE INSIEME” è rivolto a bambini e ragazzi (fino a 21 anni) e prevede l’attivazione di percorsi di socializzazione con attività in ambienti esterni, come gruppi cammino, attività musicale o attività sportiva di fatti.

È una Co-progettazione tra il Servizio Sociale di Licata e l’Ente Body Gym Club in partenariato con l’Ente Padel Club.

L’approccio è di tipo multi-disciplinare: le competenze tecnico-sportive e quelle psicoeducative formano un fecondo intreccio il cui obiettivo è quello di far acquisire agli atleti crescenti livelli di autonomia, abilità tecnicosportiva e competenze sociali funzionali alla partecipazione ad attività sportive.

Saranno previste varie fasce di intervento:

attività sportive ludico-motorie per i più piccoli e per i più grandi attività più articolate di atletica su pista;

corsi di Padel;

corsi di ginnastica motoria e rieducazione funzionale;

corsi di danza/terapia.

Su richiesta delle famiglie sarà garantito anche il servizio trasporto.

“Il tutto – conclude il Comune – sarà coordinato da un Equipe Multi-Disciplinare attraverso uno sportello che monitorerà le attività, dando supporto alle famiglie che aderiranno, a garanzia del soddisfacimento dei bisogni di ciascun utente”.