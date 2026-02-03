ADV

Ha avuto luogo presso l’Istituto Paritario Sandro Pertini di Licata, il terzo incontro del Progetto Distrettuale “Scialla” avente come tema Il Dolore, condotto mirabilmente dalla Dr.ssa Psicologa Francesca Peritore. La relazione della professionista, ha riscosso non solo l’interesse dei presenti, ma un coinvogimento attivo con frequenti interventi e testimonianze sul delicato e complesso argomento, che fa parte della vita di tutti noi, con specifico riferimento al modo di avvertirlo e la capacita’ di mediarlo, in particolare da parte dei giovani. Diversi sono stati gli aspetti trattati, come il rapporto tra genitori e figli, la scuola come modello educativo e il rapporto e le considerazioni delle istituzioni da parte delle nuove generazioni. Presenti, in rappresentanza del Club, la Vice Presidente Anna Dainotto e il Presidente della Commissione Effettivo e Immagine Baldassare Santoro, che reiterano un plauso alla responsabile del progetto educativo Francesca Platamone, per averlo ideato e realizzato in maniera egregia, scegliendo relatori eccellenti.