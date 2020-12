Martedì 8 Dicembre, in occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione, il gruppo AGESCI Licata 1 ha lanciato il Progetto “CUORE ” -Adotta una mamma in dolce attesa, salva una vita. Il progetto con la donazione della “Cesta del Cuore”, formata con i prodotti necessari ai primi mesi di vita del nascituro, mira a sostenere una madre in attesa, fino a festeggiare il primo anno di vita del bambino.

Riteniamo non ci sia modo migliore per “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiano trovato” che sostenere una mamma che si trova in difficoltà nel garantire un futuro alla nuova vita. “Per la “cesta del cuore” – scrivono i rappresentanti del Gruppo scout – ringraziamo anche chi ha voluto su nostro invito partecipare al progetto “CUORE” aggiungendo propri prodotti a quelli donati dai Capi della nostra Comunità Capi: Farmacia Mallia Platamone, Farmacia Playa, negozi Migotex, Prime Coccole, Sanitaria Royal Baby.

Sono in progetto altre iniziative e “ceste del cuore” a sostegno della mamma in attesa adottata”.