continuità Infanzia-Primaria che ha coinvolto gli alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia e gli alunni della classe II della scuola primaria. Il progetto realizzato per sostenere i bambini della scuola dell’infanzia nel passaggio alla scuola primaria ha anche permesso di rafforzare le competenze in lingua inglese di tutti gli alunni coinvolti. Tutto il progetto è stato realizzato in lingua inglese, grazie alla presenza dell’esperto madrelingua inglese Franca di Trapani coadiuvata dalle insegnanti della scuola primaria Teresa Di Falco ed Aurora Calà, dalle insegnanti della scuola dell’infanzia Suor Maria Luisa e Giulia Massaro, l’esperto di musica Filippo Incorvaia e l’esperta di danza Antonietta D’orsi.