Fino alle ore 14 del 30 ottobre 2021 sarà possibile partecipare al Bando per la selezione di 100 Attivatori Civici del Progetto COMMUNITY PRO. Participation Resilience Organizing realizzato con il contributo concesso dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per annualità 2020 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore.

Finalità : contribuire a migliorare il proprio territorio e imparare nuove strategie per sostenere il protagonismo della propria Comunità.

La partecipazione a Community Pro .Participation Resilience Organizing non prevede alcun costo a carico dei partecipanti. Il progetto, che si realizzerà in tutte le regioni d’Italia, prevede la selezione di nr.100 attivatori civici, di cui nr.4-5 per ogni Regione destinataria del progetto, dei quali nr.1-2 saranno giovani under 35. Ciascun candidato potrà partecipare alla selezione per una sola delle regioni coinvolte nel progetto.

Luogo individuato per il progetto nella regione Sicilia : Licata.

Il Bando si rivolge ai cittadini dai 16 anni in su che vivono nel territorio nazionale, cittadini che siano sensibili alle questioni della promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva.

Il Progetto Community Pro terminerà a novembre 2022, salvo proroghe. Si precisa che per l’impegno a contatto con i cittadini che si stima sia di 70/80 ore da distribuire in un arco di tempo fino ad ottobre 2022 è previsto rimborso spese.

Si invita a leggere il Bando sul link http:// http://www.scuolacivica.it/it/proposta-formativa/corsi-fad/246-community-pro-participation-resilience-organizing-bando-per-la-selezione-di-100-attivatori-civici.html

( www.cittadinanzattiva.it)

Il coinvolgimento civico e il protagonismo delle comunità nei processi di conoscenza e di cambiamento della realtà che abbiano come fine la tutela dei diritti e la cura dei beni comuni richiedono come necessaria condizione il rafforzamento dell’attivismo civico, nei numeri, nella diffusione territoriale, nell’acquisizione di competenze, e lo sviluppo della capacità dei cittadini di organizzarsi per svolgere attività di interesse generale.

Motore e obiettivo del progetto Community PRO è dunque l’empowerment, cioè l’opportunità che viene data alle persone di conoscere i propri diritti e di realizzare le proprie potenzialità, di crescere nella propria capacità di influenzare e/o attivare il cambiamento attraverso il superamento dei gap informativi e la crescita di consapevolezza, di operare esse stesse per ridurre le situazioni di rischio nelle quali si trovino o per aumentare e migliorare le misure di protezione necessarie.

Un’importante opportunità offerta ai cittadini, per questo ci auguriamo che le adesioni siano congrue.

Per qualunque necessità contattare : [email protected]

Maria Grazia Cimino

Coordinatore Assemblea territoriale Licata