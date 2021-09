Pubblicità

“I tempi stringono e le risorse finiscono. Come si suol dire chi prima arriva meglio alloggia, ancora nessuna richiesta è stata presentata dall’amministrazione Galanti per attingere al finanziamento regionale per le spese di progettazione del PUG (Piano Urbanistico Generale ex Piano Regolatore). Condivido l’appello lanciato nei giorni scorsi dall’ex Sindaco Angelo Biondi al Galanti e alla sua giunta di attivarsi urgentemente e non perdere anche questa opportunità.”

Sono le parole dell’on. Carmelo Pullara Presidente della Commissione speciale per il monitoraggio e l’attuazione delle leggi.

“Ho letto con interesse -scrive Pullara- la nota stampa dell’ex Sindaco di Licata Angelo Biondi con la quale invitava l’amministrazione comunale di Licata a cogliere l’opportunità di attingere al finanziamento regionale (fino a 150 mila euro per i comuni come Licata) per le spese di progettazione del PUG (Piano urbanistico generale). Ebbene apprendo che nessuna risposta è arrivata dal primo cittadino e da altro membro della sua giunta. Condivido appieno l’appello lanciato da Biondi per un celere e fattivo impegno da parte dell’amministrazione Galanti a non sprecare anche questa opportunità.

Bisogna sbrigarsi in quanto la richiesta per accedere al citato finanziamento va presentata entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione del relativo Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Dice bene l’ex Sindaco Biondi quando dichiara che per Licata è un’occasione imperdibile visto che il vecchio PRG è scaduto da oltre un decennio e considerata la possibilità di far rientrare nel PUG anche il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.

Il decreto -spiega Pullara- attua una norma introdotta nell’ultima legge di stabilità regionale, con cui l’Assessorato regionale del territorio e ambiente stanzia i primi 500 mila euro da distribuire ai comuni per sostenere le spese per la redazione, la revisione e la rielaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici, dei piani attuativi e degli studi di settore specialistici affidati a professionisti. Galanti e la sua giunta -conclude Pullara- non facciano orecchie da mercanti e si attivino urgentemente per avanzare richiesta al suddetto finanziamento e per non far perdere l’ennesima occasione per la città di Licata”.