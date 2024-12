“Al Prof. Francesco Pira fine intellettuale, brillante divulgatore culturale, attento e sensibile cronista e saggista, appassionato studioso dei fenomeni sociali, emerito docente e strenuo sostenitore del Cusca”. Queste le parole impresse in una targa ricordo consegnata dal Cusca di Licata (Centro Universtario Socio Culturale Adulti) che è molto più che una università per la grande età.

Pira, professore di sociologia all’Università di Messina da ben 28 anni, dalla fondazione del Cusca, ha assicurato la sua lezione annuale. Anche quest’anno ha svolto una docenza su un tema di grandissima attualità: l’Intelligenza Artificiale.

“Ringrazio la mitica Presidente, Cettina Greco, il Direttivo e tutte le iscritte e gli iscritti. Mi hanno regalato una grande emozione. Ho formulato gli Auguri di infiniti successi per la splendida missione del Cusca che avrà sempre il mio sostegno. Oggi fare divulgazione alla Grande Età è molto complesso perché chi partecipa ad associazioni di questo tipo viene da esperienze umane e professionali diverse. Il Cusca ha sempre lavorato per garantire docenti di qualità e i corsisti sono pieni di curiosità. Sono davvero grato per quanto hanno scritto. Conserverò gelosamente questa targa nel mio studio”.