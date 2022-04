Pubblicità

Non è ancora del tutto tramontata la speranza di svolgere le processioni religiose della Settimana Santa. Nonostante la riunione di venerdì con cui le confraternite hanno deciso di non organizzare la Pietà popolare, nell’ultimo weekend si è aperto più di uno spiraglio anche per effetto del malcontento dei commercianti spalleggiati da Cna. Oggi un nuovo round, quello del dentro o fuori in cui sono stati convocati al Comune i rappresentanti cittadini del clero e quelli delle confraternite, e le autorità sanitarie per tornare ad affrontare la questione delle processioni della Settimana Santa. L’incontro odierno è in programma questa sera alle 19,30.