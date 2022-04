Pubblicità

“Le processioni della Settimana Santa, oltre a quello prettamente religioso, hanno un valore anche dal punto di vista socio-economico per la nostra comunità. Ecco perché invitiamo le Confraternite a rivedere la loro scelta e a trovare un punto d’incontro per svolgere in sicurezza i riti”.

A dirlo sono Elio D’Orsi e Piero Caico di Cna Licata.

“Ci ha rammaricato non poco il fatto di non essere stati invitati alla riunione svolta al Carmine ma crediamo ci dia ancora il tempo per rivedere la decisione e consentire così anche a commercianti ed esercenti di avere una boccata d’ossigeno che in questo momento è indispensabile”.