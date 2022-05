Pubblicità

Il Sindaco Giuseppe Galanti con Ordinanza n. 38 del 1° maggio 2022 ha modificato e integrato le disposizioni in materia di sicurezza emanate precedentemente per i festeggiamenti del Santo Patrono.

Quest’anno il percorso dell’Urna del Santo e dei Ceri (Intorce) che la accompagnano subirà delle modifiche così come stabilito nelle riunioni con Prefettura, Arcivescovato e Amministrazione comunale.

Ai fini della sicurezza e per garantire comunque il passaggio dei Ceri per le vie cittadine in maniera agevole e secondo i criteri e le distanze imposte dalle normative di riferimento in atto vigenti è stato stilato il percorso che percorreranno il 5 maggio.

Ecco il tragitto prestabilito:

08:00 Uscita dal Santuario di Sant’Angelo

08:30 Imbocco Via Dante Alighieri

09:00 Via Frangipane

09:20 Imbocco Corso Vittorio Emanuele

10:00 Arrivo in Piazza Elena e sosta fino alle ore 21:30

21:30 Piazza Progresso

21:45 Corso Umberto

22:00 Da Corso Umberto a inizio Corso Serrovira

22:30 Corso Serrovira (Piano Fontana)

23:00 Da Corso Roma a Piazza Progresso

23:15 Corso Vittorio Emanuele (Piazza Elena)

23:40 Via Frangipane

24:00 Via Dante Alighieri

00:15 Rientro nel santuario di Sant’Angelo.

I portatori dovranno indossare mascherine ffp2 ed essere muniti di igienizzante.

Tutti i fedeli partecipanti alla processione e quanti si troveranno nel tragitto dovranno indossare la mascherina ffp2.

Le tradizionali “corse” sono escluse in modo assoluto.

Ecco invece il programma di Sant’Angelo.

Davanti alle chiese è consentita la sola sosta, ma non l’ingresso dell’Urna del Santo nelle stesse.

Ecco il percorso della processione dell’Urna del Santo Patrono:

20:00 Uscita dal Santuario di Sant’Angelo

20:30 Largo San Salvatore

20:35 Viale XXIV Maggio

21:00 Piazza Duomo

21:15 Corso Vittorio Emanuele (Piazza Elena)

21:30 Piazza Progresso

21:45 Corso Umberto

22:00 Da Corso Umberto a inizio Corso Serrovira

22:30 Corso Serrovira (Piano Fontana)

23:00 Da Corso Roma a Piazza Progresso

23:15 Corso Vittorio Emanuele (Piazza Elena)

23:30 Via Frangipane

23:40 Via Dante Alighieri

24:00 Rientro nel Santuario di Sant’Angelo.