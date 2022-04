Pubblicità

Continuano le prese di posizione dopo la decisione di annullare le processioni della Settimana Santa. Ad intervenire è anche l’ex consigliere comunale Giuseppe Federico.

Come cittadino che abita in uno Stato democratico con libertà di pensiero, facente parte della collettività del comune di Licata, in merito alle decisioni prese dalle quattro confraternite interessate alla Settimana Santa, mi domando e domando a loro: in considerazione che ogni confraternita ha circa 130 iscritti, quindi si presume circa 500 “Devoti”, la decisione di non fare le tradizionali processioni sante è stata messa ai voti (come crediamo democraticamente dovrebbe essere) oppure la decisione è stata presa dai soli governatori?

Chiedo altresì come uno dei tanti fedeli della nostra religione, di sapere che ruolo hanno avuto i nostri sacerdoti in questa triste vicenda e chi era a favore e chi invece contro lo svolgimento dei riti religiosi.

In considerazione del fatto che nessuna istituzione (ASP, Vescovo, Curia, Prefetto, Presidente della Regione, Sindaco ecc.) ha emanato alcuna nota o ordinanza di uno stato di emergenza nel nostro comune.

È d’obbligo dare queste risposte ai cittadini in considerazione del fatto che si va ad intaccare, oltre che i fedeli, anche quella già precaria situazione economica dei nostri commercianti. Infine gradirei sapere se negli anni le Confraternite hanno ricevuto contributi economici da parte dell’amministrazione comunale.

Giuseppe Federico – ex consigliere comunale