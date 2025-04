Tutto pronto per l’inizio della Settimana Santa. Ecco a voi la locandina della nostra prima diretta streaming, quella della Madonna Addolorata. Lanterna Tv sarà in diretta venerdì a partire dalle ore 9,45 per raccontarvi la prima processione e l’inizio della Settimana santa licatese edizione 2025. Ai momenti live del tragitto dell’Addolorata, si alternerà lo studio con vari ospiti fino al rientro in Chiesa madre.