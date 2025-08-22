Una Santa Messa di ringraziamento all’aperto in piazza presso il sagrato della Chiesa concluderà l’ottava della ricorrenza storica legata ai 400 anni dalla liberazione della peste per intercessione del Santo Patrono Sant’Angelo. L’appuntamento è per domani sera alle ore 21 in Piazza Sant’Angelo. Alle 20,30, il Trasferimento dell’urna dall’altare maggiore al palco allestito in Piazza presso il sagrato del Santuario. Lanterna Tv sarà in diretta streaming dalle 20,15 per seguire sia lo spostamento di Sant’Angelo che la messa all’aperto.