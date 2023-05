Pubblicità

Dalle 19,30 di domani 5 Maggio, il canale Licata 4you web Channel trasmetterà in diretta streaming la processione di Sant’Angelo. Dopo i riti della Settimana Santa, adesso sarà la volta dei festeggiamenti patronali. Anche in questa occasione, ci sarà un’alternanza tra lo studio e le immagini live del percorso del Santo con continui interventi della troupe esterna. L’appuntamento è – come detto – alle ore 19,30 per una breve introduzione a cui farà poi seguito l’uscita di Sant’Angelo dalla Chiesa patronale.

Sarà possibile assistere alla processione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web Channel a partire dalle ore 19,30 di venerdì 5 Maggio.