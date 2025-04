Ultima diretta streaming dell’edizione 2025 della Settimana santa licatese a cura di Lanterna Tv. Stasera, in occasione della processione del Cristo risorto a cura della Confraternita del Santissimo Salvatore, dalle ore 20 Lanterna Tv sarà in diretta per la processione di rientro del simulacro. Appuntamento sul canale YouTube e sulla pagina Facebook a partire dalle ore 20.