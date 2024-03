Pubblicità

Dopo la Scinnuta di ieri sera, Lanterna Tv torna in diretta stamattina per la processione della Madonna Addolorata. Il live prenderà il via alle ore 9,30 con uno studio interno e le immagini della processione. Verranno trasmesse in diretta streaming l’uscita della Madonna da Sant’Agostino, la Santa Messa e successivamente la processione per le vie della città. Ospiti in studio e interviste esterne verranno proposte in questa seconda giornata dedicata all’Addolorata.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 9,15.