Ospedale, dalla conferenza dei capigruppo convocata questa mattina è emersa la volontà di richiedere un incontro al commissario straordinario Zappia. La conferenza era stata richiesta dal Tribunale per i diritti del Malato. Verranno raccolti una serie di dati e successivamente si chiederà al Sindaco di fissare un incontro con il manager dell’Asp.

“Non ha senso parlare con altri interlocutori diversi dal dottore Zappia – ci ha dichiarato Carmelinda Callea – in quanto siamo in piena campagna elettorale e credo che l’unico attore oggi in grado di fornirci risposte concrete è il manager dell’Asp”.

All’incontro in Municipio hanno preso parte il Sindaco Galanti, il presidente del Consiglio Russotto e i consiglieri Carmelinda Callea, Curella, Peruga, Lauria, Infusino e Morello. A rappresentare il TDM, il professore Sccuderi e la dottoressa Cimino.