Pubblicità

In occasione del convegno tenutosi nella sala conferenze del Porto Turistico di Licata, in presenza dell’On. Cuffaro, ex presidente della regione Sicilia e Commissario Regionale della Democrazia Cristiana, una delegazione di agricoltori del consorzio CO.R.A. lo ha incontrato per discutere delle problematiche più importanti che, il mondo agricolo di Licata, sta vivendo. Tra questi la mancanza di acqua per uso irriguo e il vincolo paesistico che incombe su gran parte del territorio licatese.

Si è deciso inoltre di creare una “società” chiamata “AgroDemo”, indicando come referente politico locale il candidato sindaco Angelo Iacona, con l’intento di portare avanti alcune importanti iniziative quali il riuso delle acque reflue con un nuovo impianto terziario, la progettazione di condotte di avvicinamento, il reperimento di acque dalle dighe e i progetti per invasi di raccolta delle acque piovane.

Lo stesso Presidente On. Cuffaro ha preso l’impegno di mettere a disposizione del nostro candidato Sindaco Angelo Iacona, tecnici e funzionari della Regione Sicilia con l’intento di risolvere la questione del vincolo paesistico che ad oggi ha penalizzato gran parte del territorio produttivo della piana di Licata.

Per gli agricoltori che vivono questo stesso disagio, rimaniamo aperti a nuove proposte e disponibili al contributo di idee, di chi volesse partecipare al nostro progetto per Licata.