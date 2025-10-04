ADV

La Pro Loco di Licata accompagna 300 turisti da tutta Italia tra le bellezze storiche della città.

Licata, 4 ottobre 2025 – Ieri la Pro Loco di Licata ha accolto e accompagnato circa 300 turisti, arrivati con sei autobus da varie regioni d’Italia, per far loro scoprire le ricchezze storiche e culturali del nostro territorio. L’iniziativa ha visto l’impegno e la professionalità di sei soci volontari, che con passione e competenza hanno guidato i visitatori alla scoperta dei monumenti e delle attrazioni più significative di Licata.

Questa giornata segna la prima di un percorso di tre giorni (3-4-5 OTTOBRE) dedicati alla promozione turistica della città, confermando ancora una volta il ruolo fondamentale della Pro Loco nel valorizzare e far conoscere Licata.

Tuttavia, è doveroso sottolineare la difficoltà con cui l’associazione porta avanti queste iniziative, spesso ostacolata da un supporto insufficiente e poco concreto da parte dell’amministrazione locale. Nonostante ciò, la Pro Loco continua a lavorare con impegno e dedizione, consapevole dell’importanza del proprio ruolo nel promuovere Licata come meta di interesse culturale e turistico.

La Pro Loco ringrazia tutti i volontari coinvolti e auspica una maggiore collaborazione con le istituzioni per valorizzare appieno il patrimonio della città e favorire un turismo sostenibile e di qualità.