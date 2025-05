Dal 2 al 4 maggio in P.zza Sant’Angelo, la Pro Loco di Licata ha organizzato un’importante raccolta fondi a sostegno della Fondazione Telethon, un’iniziativa che si inserisce nella campagna primaverile “Io per lei” Questo evento, dichiara il presidente della Pro Loco Angelo Cellura, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, offrendo un’opportunità concreta per contribuire a migliorare la qualità della vita di molte famiglie.

La campagna “Io per lei” è dedicata alla forza delle “mamme rare”, donne che ogni giorno affrontano con coraggio le difficoltà legate alle malattie genetiche dei propri figli. Durante l’evento, i volontari della Pro Loco di Licata hanno distribuito i Cuori di biscotto, dolci simbolici disponibili in tre varianti di gusto: gocce di cioccolato, arancia di Sicilia e cacao con gocce di cioccolato. Con una donazione minima di 15 euro, i partecipanti hanno potuto sostenere la ricerca e portare a casa un dolce ricordo di questa iniziativa solidale.