Pro Loco e PlasticFree alla Marina

Sabato mattina 20 Luglio, la referente locale per Plastic Free Giuseppina Alabiso, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato una passeggiata Plastic Free nel quartiere Marina.

Perché venire?

• per scoprire dettagli di antichi palazzi ed edifici, testimoni di un passato glorioso

• per ammirare saracinesche e garage dipinti per il Progetto Marina Street Art

• per lanciare un messaggio di sensibilizzazione al rispetto del nostro centro storico e lasciarlo più pulito di come lo abbiamo trovato.

Cosa portare? Il vostro sorriso, le gambe e buona volontà! Guanti e sacchi saranno forniti

Per iscrizione, col QR o al link qui sotto

(Serve per sapere il numero e avere copertura assicurativa)⤵️

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8515/20-lug-licata