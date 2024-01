Pubblicità

L’assemblea dei soci dell’Associazione Pubblica Assistenza Procivis Licata, ha eletto il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per il quinquennio 2024 – 2029.

Aldo Profeta è stato riconfermato in qualità di Presidente e legale rappresentante della Procivis Licata.

Il nuovo direttivo è così composto.

Aldo Profeta Presidente

Maurizio Mancuso – vice presidente

Bafumo Mariolina – Segretaria

Mariarosa Buscemi – Consigliera

Elena Incorvaia – Consigliera

«Sono estremamente grato a tutti gli associati per avermi voluto riconfermare alla guida della Procivis Licata consapevole che da qui ai prossimi anni ci aspettano grosse sfide in termini di maggiore presenza sul territorio in emergenza e nel sociale».