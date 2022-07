Pubblicità

Primarie del campo largo progressista in vista delle regionali, il 12 Luglio Caterina Chinnici presente all’assemblea provinciale del PD.

Il 23 di luglio il nostro partito, unitamente alle altre forze politiche del centro sinistra, è chiamato a concorrere alla piena riuscita delle primarie del cosiddetto “campo largo progressista” per la scelta del candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

Si tratta di un momento di assoluto rilievo, che affida direttamente ai siciliani e ai nostri iscritti la scelta di chi dovrà rappresentare la bandiera del nostro progetto politico, contrastando la pretesa della destra di tornare a governare e a far danni alla nostra Sicilia.

Il Partito Democratico si presenta a questa sfida avendo scelto come proprio candidato l’On. Caterina Chinnici.

Non è necessario specificare il profilo politico, personale e professionale dell’On. Chinnici, nonché la straordinaria riconoscibilità della nostra candidatura, che oggi rappresenta al meglio l’ambizione di andare oltre gli steccati e i recinti, talvolta asfittici, dei partiti tradizionali, provando a parlare alla maggioranza dei siciliani.

Caterina Chinnici sta girando la Sicilia, spiegando le ragioni della sua candidatura e del suo progetto politico, che anche il PD agrigentino ha il dovere di abbracciare e di sostenere.

Per queste ragioni si terra un’assemblea provinciale, che si terrà il 12 luglio alle ore 19:00 presso il Madison hotel di Realmonte, alla presenza dell’On. Chinnici e del Segretario Regionale Anthony

Barbagallo, nonché del parlamentare regionale Michele Catanzaro, dei nostri Sindaci, eletti, segretari di circoli, dirigenti e militanti.

Il segretario provinciale, Simone di Paola

Il presidente provinciale, Giovanna Iacono