Pubblicità

Le forze politiche del “Campo Progressista” hanno, com’è noto da tempo, deciso di affidare la scelta del prossimo candidato alla carica di Governatore della Sicilia a libere elezioni primarie, aperte a tutti i siciliani dai 16 anni in su.

Si tratta di una epocale svolta, che attribuisce ad una libera selezione dal basso la scelta che vestirà il prossimo candidato alla Presidenza della Regione di una legittimazione popolare straordinaria.

Tali consultazioni si terranno sabato, 23 luglio 2022, dalle 08.00 alle 22.00 attraverso modalità mista: si potrà votare, infatti, sia on line, sia in uno dei 32 seggi in presenza che verranno allestiti in tutta la Sicilia.

I seggi allestiti in Provincia di Agrigento sono i seguenti:

 Agrigento: Viale della Vittoria, all’altezza del “Bar Sajeva”;

 Sciacca: Piazzetta G. Matteotti, di fronte il Pub “La Skalunata”;

 Canicattì: Viale della Vittoria, di fronte la Villa comunale;

 Licata: sede del Comitato promotore locale sita in Corso Vittorio Emanuele n. 58

Specifica ancora una volta che potranno votare ESCLUSIVAMENTE i siciliani registratisi su piattaforma skyVote entro la data del 21 luglio 2022.