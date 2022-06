Pubblicità

Dopo avere nominato la nuova Giunta municipale e avere distribuito le deleghe, il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha riunito nel pomeriggio di oggi la Giunta che ha deliberato quattro punti molto importanti. Intanto, è stato dato il via libera ai lavori di restauro artistico dell chiesa Santa Rosalia. Progetto esecutivo approvato e inviato all’Assessorato regionale alle Infrastrutture per un finanziamento di 1.021.978,57. Il secondo punto esitato riguarda i lavori di riqualificazione urbana della Piazza Matteotti, via Fiorentino, già finanziato dalla Regione siciliana, Assessorato alle Infrastrutture, approvazione aggiornamento prezzi di 2.744.310,00 ed invio alla Cuc per espletamento gara. Lavori di ampliamento impianto pubblica illuminazione per un totale di 85.496,13 euro. Si continua l’illuminazione della zona balneare che aspettava questi interventi da decenni. Infine, è stata decisa l’istituzione della ZTL a Marina di Palma. In particolare, zona a traffico limitato controllata anche dall’impianto per la rilevazione automatica degli accessi sarà attiva nei seguenti periodi: dall’1 luglio fino al 28 agosto nei giorni di venerdì, sabato, e prefestivi dalla ore 22 alle ore 1:30; nei giorni di domenica e festivi dalle ore 22 alle 00:30.