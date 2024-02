Pubblicità

La Limpiados volley sabato, nella gara valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di prima divisione femminile, ha fermato la seconda in classifica riuscendo in una piccola impresa. Le ospiti partite con i favori dei pronostici vanno subito in vantaggio per 2 set a 0 ma la caparbietà delle ragazze guidate da Coach Sorrusca ribalta la gara in uno spettacolare 3/2. In una partita dall’alto contenuto tecnico ed agonistico le due squadre in campo hanno sfoggiato una bella pallavolo che ha entusiasmato il pubblico presente che ha applaudito a lungo le due compagini. Il presidente Cellura a fine partita dichiara “è stata una bella partita avvincente e ben giocata da entrambe le squadre, la nostra soddisfazione al di là della vittoria finale è che abbiamo battuto una squadra forte ed esperta con atlete navigate , mentre il nostro roster è in pratica un’under 16. Questo significa che abbiamo lavorato bene in palestra con il settore giovanile che è la base per il futuro della società“. Adesso la Limpiados si trova in 3 posizione nel campionato di prima divisione mentre è capolista nei campionati under 16 e under 18.