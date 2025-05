La Limpiados conquista la Finale di Prima Divisione.

Grande prova di carattere quella messa in campo dalle ragazze della Limpiados che nella gara 2 della semifinale contro il P.zza Armerina si sono imposte per 3 set a 1.

Il risultato della gara di andata aveva visto la squadra di Licata avere la meglio solo al tie break, in una gara durata quasi 3 ore e giocata punto a punto. Tra le mura amiche invece, capitan Gueli e compagne non hanno dato spazio alle avversarie giocando una gara di alto livello. Un percorso straordinario quello fatto dalla Limpiados che in tutto il campionato hanno ottenuto 10 vittorie e solo 2 sconfitte entrambe contro il Vigata che sarà l’altra squadra finalista. La cronaca della partita ha visto subito le padrone di casa partire a spron battuto conducendo il set sempre in vantaggio nonostante il tentativo delle avversarie di rimanere aggrappate ma alla fine la Limpiados chiude con il parziale di 25/20. Nel secondo set l’allenatore avversario apporta qualche modifica alla formazione nella speranza trovare la chiave giusta ma grazie agli attacchi di Marino, Buscemi e Castrogiovanni e alle difese del libero Bonvissuto le padrone portano a casa anche la seconda frazione con il punteggio di 25/19. Il terzo set sembrava storia scritta ed invece la grinta e la qualità del P.zza Armerina vengono fuori e vedendosi ad un passo dall’eliminazione giocano il tutto per tutto e riescono a tenere dietro le avversarie aggiudicandosi il set con il parziale di 20/25. Nel quarto ed ultimo set sale in cattedra il capitano con la sua regia perfetta fa girare la squadra in maniera perfetta, le ragazze di Mr Sorrusca limitano gli errori e chiudono agevolmente 25/11. “Sono state due gare con un elevato tasso tecnico” queste le parole del Presidente Angelo Cellura, “sapevamo di affrontare una formazione forte e che puntava al salto di categoria ma la voglia delle nostre ragazze di portare a casa il risultato è stata decisiva”, continua il Presidente, “E’ stata una stagione straordinaria come del resto lo sono state le ultime 3, oltre i risultati sportivi come le vittorie dei campionati under 16 e under 18 ed i vari podi conquistati, quello che da più soddisfazione è aver creato un movimento pallavolistico sano e sempre in crescita”. Adesso appuntamento alla finale che si giocherà in gare di andata e ritorno con la prima in casa e la seconda a Porto Empedocle in trasferta.