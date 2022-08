Pubblicità

Prima amichevole stagionale per il Licata. Alle ore 17 allo stadio Dino Liotta, i gialloblu di mister Pippo Romano ospitano lo Sciacca, formazione del girone A di Eccellenza. Prima sgambata stagionale con avversari per il Licata sottoposto in questa fase iniziale di ritiro precampionato a durissimi carichi di lavoro dai preparatori atletici Chianta e Di Rocco.