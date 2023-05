Pubblicità

Il Circolo “Partigiano Raimondo Saverino” Partito Democratico – Licata rende noto un Intervento degli onorevoli Iacono e Catanzaro per quanto concerne la querelle sul prezzo del melone cantalupo.

Come già più volte denunciato ed esplicitato in quest’ultima settimana, il comparto produttivo del melone retato, produzione tipica del nostro territorio, sta vivendo una drammatica crisi dei prezzi di vendita che sta mettendo in ginocchio migliaia di piccoli produttori. Immediato al riguardo l’interessamento della nostra deputazione regionale e nazionale, che ha prontamente presentato due diverse interrogazioni nei relativi ambiti d’azione. Nel merito l’on. Iacono e l’on. Catanzaro chiedono al governo regionale e nazionale di programmare tutte le iniziative utili a garantire la sopravvivenza delle aziende agricole, oggi, in grande sofferenza.

“Il governo, ha chiesto il capogruppo del PD all’Ars,proceda con urgenza alla dichiarazione di stato di crisi eccezionale del comparto agricolo relativo alla produzione del melone retato, avviando anche un sistema di monitoraggio e controllo sull’andamento dei prezzi”. Auspichiamo, ora, un’immediata ma soprattutto concreta risposta del Governo che porti al sostegno dei tanti onesti lavoratori impiegati nel settore agricolo.

Il coordinamento cittadino del PD