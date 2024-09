Pubblicità

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà a breve nuovi interventi di manutenzione sulla rete viaria di propria competenza. Sono stati firmati infatti due contratti d’appalto con le imprese aggiudicatarie di altrettanti accordi quadro annuali per la manutenzione di alcune strade provinciali. I contratti sono stati sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese, dal segretario generale del Libero Consorzio avv. Pietro Amorosia e dal dirigente del Settore Infrastrutture Stradali ing. Michelangelo di Carlo.

Il primo contratto riguarda l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle SP n. 59 bivio SS 123-Campobello di Licata, SP n.10 Campobello-Fiume Salso, SP n. 5A Camastra- Sottafari- C. Aronica, e SPR n. 64 Campobello-Quota 284-SS 123, che saranno eseguiti dall’impresa P.I.C.A. SRL con sede a Oliveri (ME), per un importo contrattuale complessivo di 440.000,00 euro più Iva, (compresi 13.200,00 euro per oneri di sicurezza). Si tratta di lavori finanziati con DM n. 49/2018 “Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane”.