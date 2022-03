Pubblicità

Per l’ingegnere Enzo Ortega, ex dirigente del dipartimento Lavori Pubblici, è arrivata sentenza di assoluzione anche in Corte d’Appello per la vicenda giudiziaria relativa a presunti brogli sulla costruzione del porto turistico Marina di Cala del Sole. I giudici del capoluogo hanno confermato quanto sentenziato in primo grado dal Tribunale di Agrigento.

L’ingegnere Ortega, in prima linea sul fronte delle demolizioni degli immobili abusivi iniziate nell’Aprile 2016, oggi presta servizio presso il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.