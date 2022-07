Pubblicità

Il prossimo 23 di luglio si svolgeranno le primarie per la scelta del Candidato Presidente della Regione del Campo Progressista. Il voto si potrà esprimere on line o in presenza in uno dei 32 gazebo che saranno organizzati in tutta la Sicilia.

A Licata, in corso Vittorio Emanuele n. 58, sarà allestito un seggio per potere votare in presenza dalle ore 8 alle 22 del 23 luglio;

E’ la prima volta che i cittadini possono scegliere un candidato presidente della Regione di una coalizione.

Le primarie sono uno strumento di partecipazione democratica, momento di confronto fra i cittadini elettori sia fra loro e sia con i candidati e tra i candidati per definire priorità e programmi della Sicilia che vogliamo per i prossimi anni.

Proprio per allargare la partecipazione, per invogliare e responsabilizzare i giovani alla vita politica potranno

partecipare alle primarie anche i minorenni, a partire dai sedicenni.

Per potere votare, però, occorre registrarsi sulla piattaforma Sky Vote attraverso il link www.presidenziali22.it . La registrazione deve avvenire entro il 20 luglio 2022. Per potersi registrare

occorre avere con se un numero di cellulare attivo e il documento d’identità.

Il sistema chiederà per prima cosa il comune di residenza e successivamente se si vuole votare on line o in presenza. Effettuata questa scelta occorrerà inserire i propri dati e la foto del documento d’identità.

Per tutti gli elettori o i simpatizzanti del campo progressista che avessero difficoltà a registrarsi on line, o che semplicemente vogliono confrontarsi, possono recarsi presso la sede di Corso Vittorio Emanuele n. 58 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdi e sabato dalle ore 18 alle 21, fino al 20 luglio ci sarà qualcuno dei

militanti che darà una mano a effettuare la registrazione con cui ci si potrà confrontare.