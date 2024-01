Pubblicità

Il Presidente della SRR Ato 11 Agrigento Provincia Ovest, la Società per la Regolamentazione del

servizio di gestione rifiuti di 17 Comuni dell’area occidentale della provincia di Agrigento, Vito

Marsala, parteciperà domani a Palermo ad un incontro tra tutti i Presidenti delle Srr della Sicilia.

L’iniziativa, promossa dal Presidente della SRR “Palermo Area Metropolitana, Natale Tubiolo, è

stata voluta per affrontare il tema delle nuove competenze delle SRR siciliane a seguito delle norme inserite nel collegato alla legge di stabilità regionale, approvata recentemente dall’Assemblea

Regionale Siciliana.

I vertici delle Società di Regolamentazione del servizio rifiuti si confronteranno anche sulla

necessità di attivare un tavolo di lavoro sulle dotazioni organiche, sulla revisione 2024 del Pef

2022/2025, sull’adesione all’ANEA (Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito) e sulla formale

istituzione del Coordinamento regionale delle SRR.

“Gli incontri di tutte le SRR dell’isola sono fondamentali per il miglioramento dei modelli di

gestione e di erogazione del servizio integrato dei rifiuti – dice il Presidente Vito Marsala – quello

di domani è molto importante per la rilevanza dei temi all’ordine del giorno. Ci confronteremo

soprattutto sulle ultime novità normative, ma anche sulla formalizzazione del Gruppo di

Coordinamento che di fatto è già operativo con compiti di studio, approfondimento e proposta che

possono risultare preziosi nel rapporto con le istituzioni regionali e nell’obiettivo comune di

migliorare i servizi”.

L’incontro è in programma domani 19 Gennaio 2024 alle ore 10,00 presso la “Sala delle Carrozze”

di Villa Niscemi a Palermo.