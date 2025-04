Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 25/2025, per prevenire criticità legate alle ormai ricorrenti defezioni da parte dei componenti dei seggi designati, la Prefettura di Agrigento chiede di raccogliere la preventiva disponibilità degli elettori e delle elettrici, anche non iscritti all’Albo degli Scrutatori e/o dei Presidenti di seggio, ad essere inseriti in un elenco aggiuntivo per eventualmente subentrare nelle funzioni di Presidente, Scrutatore/Scrutatrice in caso di improvvisi impedimenti di quelli originariamente nominati rispettivamente dalla Corte di Appello e dalla Commissione Elettorale Comunale presso gli uffici sezionali.

Gli interessati possono manifestare la propria disponibilità a far parte di tali elenchi attraverso la compilazione del relativo modulo che, può essere scaricato dall’avviso pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune o ritirato presso l’Ufficio Elettorale.

L’Amministrazione acquisirà le candidature volontarie e, in caso di effettiva necessità, convocherà gli interessati nell’imminenza della consultazione elettorale.

L’inserimento della candidatura è volontaria e non comporta l’obbligo di convocazione da parte dell’Amministrazione comunale.

Le suddette disponibilità dovranno essere comunicate entro e non oltre le ore 10,00 di Lunedì 28 aprile 2025.

La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

– in cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune ubicato in Corso Roma;

-via PEC all’indirizzo [email protected]

– via mail all’indirizzo [email protected]

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale di questo comune ubicato in Corso Roma “complesso del Carmine”, tel. 0922 868426.

Il Delegato delle Funzioni Dirigenziali – Dott. Giuseppe Cottitto