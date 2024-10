Pubblicità

“A nome mio e del Consiglio comunale che mi onoro di rappresentare, esprimo la più convinta solidarietà e vicinanza al Sindaco di Camastra, Dario Gaglio.

La violenza e le minacce non possono mai essere tollerate soprattutto per chi è al servizio di comunità dalle mille complessità come le nostre in cui collaborazione e partecipazione dovrebbero essere i capisaldi”. Così in una nota la Presidente del Consiglio comunale, Anna Triglia.