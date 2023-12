Pubblicità

“L’augurio per il 2024 è che la nostra Comunità possa vivere intensi momenti di fratellanza, solidarietà e serenità. Ne abbiamo bisogno”. Così il Presidente del Consiglio Comunale di Licata, Anna Triglia, ha iniziato la sua nota di Auguri per il nuovo Anno.

“Gli ultimi mesi – ha sottolineato la Presidente Triglia – sono stati caratterizzati da una recrudescenza criminale che certamente desta preoccupazione in tutti noi. Per questo con la collaborazione delle massime autorità dello Stato abbiamo cercato di lavorare per aumentare la sicurezza. Crediamo fermamente, e penso di interpretare il pensiero di tutte le consigliere e i consiglieri, che la nostra Città sappia trovare la forza e la determinazione per rialzarsi e scrivere nuove importanti pagine. Per questo accanto al lavoro quotidiano dell’Amministrazione Comunale, deve esserci quello del Consiglio Comunale, nel rispetto delle idee e dei ruoli di tutti. Il nostro impegno per il 2024 deve essere quello di lavorare alla città che vogliamo, valorizzando tutte le professionalità, le arti, le realtà territoriali capaci di renderci unici in Sicilia, in Italia e nel mondo. Penso all’agricoltura, alla pesca, al terziario, alle giovani menti a chiunque ami Licata e lavori ogni giorno per renderla migliore.

Ha scritto Arthur Schopenhaier che dovunque e comunque si manifesti l’eccellenza, subito la generale mediocrità si allea e congiura per soffocarla. Noi dobbiamo ogni giorno combattere questa mediocrità, dobbiamo spenderci nel nuovo anno per aprirci ad un nuovo modo di vivere la nostra identità, celebrando il passato, vivendo il presente ma proiettandoci al futuro. Giungano a tutte le Licatesi e ai Licatesi gli Auguri per un 2024 ricco di tutti quei valori di cui noi siamo capaci di essere interpreti”.