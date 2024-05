Pubblicità

Un tributo al preside Maurizio Buccoleri che va in pensione. Ad organizzarlo, questo pomeriggio alle ore 18 sono Tullio Lanza e il personale ATA del Comprensivo Giacomo Leopardi all’interno dell’Aula magna del Liceo Linares. La serata consisterà in una serie di attività musicali e di spettacoli per salutare il dirigente. “Abbiamo voluto chiamarlo concerto dell’arrivederci – le parole di Tullio Lanza – perché nella vita continueremo a vederci e frequentarci”. Il tributo verrà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 18.