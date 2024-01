Pubblicità

Ci ha lasciati il preside Decimo Cammilleri. Agli amici Daniele e Davide le più sentite condoglianze delle redazioni di Licatanet e Lanterna Tv.

Questo il messaggio pubblicato da Daniele Cammilleri.

“Mio padre, dopo una lunga malattia, ci ha lasciati.

Una malattia che lo ha allontanato da noi poco alla volta, ma inesorabilmente.

Abbiamo cercato di non fargli mai mancare affetto e cura. Non è stato facile, ma ci siamo impegnati tanto io e mio fratello Davide, proprio come ci ha insegnato lui, senza abbatterci e senza mollare mai.

Se dovessi definirlo, direi che è stato un intellettuale scomodo.

Scomodo come tutti gli intellettuali che si rispettano: pieni di risposte ma anche pieni di contraddizioni.

il primo anno di università, orgoglioso gli comunicai che potevo ottenere una borsa di studio per merito.

Lui, che aveva vissuto in epoca meno florida rispetto alla mia, mi rispose: Daniele non presentare domanda per la borsa di studio, perché tu puoi studiare lo stesso grazie ai tuoi genitori, lasciala a chi senza questi soldi non può permettersi di andare all’università.

Ecco: pochi fronzoli e tanta sostanza;

tutta quella sostanza che serve per andare avanti, in ogni caso e ad ogni modo”.