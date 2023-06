Pubblicità

La Pro Loco Licata comunica i dati delle presenze turistiche del periodo relativo ai mesi compresi tra novembre 2022 e maggio 2023 registrate presso l’info point, sito al chiostro Sant’Angelo.

Nonostante un inverno privo di eventi, la presenza turistica è stata discreta, anche grazie alla partecipazione delle scuole di Licata e della provincia. Facendo una rilevazione dei dati, si è potuto evidenziare che i turisti sono arrivati da diverse regioni italiane e da varie nazioni. I turisti, recatisi alla Pro Loco, non solo hanno chiesto informazioni, ma hanno anche visitato il Museo del Mare e la mostra dei cimeli della Seconda Guerra Mondiale e dello Sbarco Alleato, venendo poi indirizzati alla visita di quei siti aperti.

Pertanto il totale complessivo dei visitatori è stato di 1.660. Un dato che risente della numerosa presenza delle scuole che hanno accolto la nostra proposta di visite didattiche – guidate nel nostro territorio. Anche durante questo periodo, purtroppo, la città si è dimostrata poco rivolta al turismo a causa di un’enorme quantità di rifiuti e di sterpaglie lungo i marciapiedi, evidenziando come le uniche lamentele da parte dei turisti siano state legate al degrado della città e alla chiusura dei siti nei giorni festivi. Nonostante le tante difficoltà, però, la Pro Loco, supportata dagli operatori del Servizio Civile, ha continuato a proporre la visita dei siti culturali, concentrando l’interesse esclusivamente verso le bellezze artistiche di Licata e conquistando la curiosità dei turisti provenienti da altre città e regioni.

I feedback sul nostro servizio di informazione turistica e di visite guidate sono stati alquanto

positivi e graditi.

Nel dettaglio i dati mostrano che le presenze turistiche in città sono state:

 Turisti provenienti da tutta Italia: 324

 Turisti da nazioni europee ed extraeuropee: 64

 Turisti di gite organizzate: 160

 Scuole (alunni ed insegnanti) 1.112

La Pro Loco si è impegnata nella distribuzione di una vasta varietà di materiale turistico, tra cui dépliant, mappe, guide tascabili che sono stati utili a tutti coloro che hanno soggiornato in città, sperando di aver reso più agevole la loro permanenza.

Con l’avvio della stagione estiva e con la nuova Amministrazione Comunale, cui auguriamo un

proficuo lavoro, ci auspichiamo che Licata, con la collaborazione e l’impegno di tutti, possa ritornare ad essere pulita, accogliente e una degna città turistica.