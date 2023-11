Pubblicità

La Pro Loco Licata comunica i dati delle presenze turistiche del periodo relativo ai mesi giugno – ottobre 2023 registrate presso l’info point del chiostro Sant’Angelo.

“Facendo una rilevazione dei dati – si legge in una nota dell’associazione – si è potuto evidenziare che i turisti sono arrivati da diverse regioni italiane e da varie nazioni. I turisti, recatisi alla Pro Loco, non solo hanno chiesto informazioni, ma hanno anche visitato il Museo del Mare e la mostra dei cimeli della Seconda Guerra Mondiale e dello Sbarco Alleato, venendo poi indirizzati alla visita degli altri siti fruibili.

Pertanto il totale complessivo dei visitatori è stato di 1680.

Anche durante questo periodo, purtroppo, Licata si è dimostrata ancora distante dall’essere città turistica, principalmente a causa di una poca divulgazione del patrimonio artistico e di un limitato accesso ad alcuni siti culturali, che per esempio nei giorni festivi risultano chiusi, provocando così rammarico al turista. Nonostante le tante difficoltà, però, la Pro Loco, supportata dagli operatori del Servizio Civile, ha continuato a svolgere la propria attività d’informazione ed accoglienza turistica, conquistando la curiosità dei turisti che hanno apprezzato il nostro operato.

Nel dettaglio i dati mostrano che le presenze turistiche in città sono state:

 Turisti provenienti da tutta Italia: 644

 Turisti da nazioni europee ed extraeuropee: 142

 Turisti di gite organizzate: 444

 Eventi organizzati dalla Pro Loco: 450

Abbiamo purtroppo rilevato la mancanza di affluenza di turisti provenienti dai villaggi turistici, se non qualche sporadica presenza individuale, a causa dell’assenza di proposte da parte del villaggio di visite guidate in città.

La Pro Loco si è impegnata nella distribuzione di una vasta varietà di materiale turistico che è stato utile a tutti coloro che hanno soggiornato in città, sperando di aver reso più agevole la loro permanenza.

Trascorsa la stagione estiva, ci auguriamo che con l’avvio di quella invernale ed in previsione delle festività natalizie, gli eventi che verranno organizzati possano essere di richiamo turistico, in modo da far rivivere la città in un periodo che solitamente si presenta monotono”.