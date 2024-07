Pubblicità

Si presenta mercoledì 10 luglio, a Licata, presso la Biblioteca comunale “Luigi Vitali” di piazza Giacomo Matteotti, il libro-inchiesta sull’inquinamento “Se Colapesce si stancasse” scritto dal giornalista Alan David Scifo. L’evento organizzato dall’associazione Trinacria e dal Cif, Centro italiano femminile di Licata, vedrà l’autore del libro, autore di inchieste su inquinamento e malattie, conversare con il professore Francesco Pira, docente di Sociologia all’università di Messina. L’evento, patrocinato dal comune di Licata, vedrà l’intervento del sindaco di Licata, Angelo Balsamo e della presidente del Cif Anna La Greca. Il libro, già presentato al Senato e al Salone del libro di Torino, parla delle tematiche legate all’inquinamento ambientale, in un viaggio in cui viene descritta la vita di chi combatte ancora nella Sicilia che deve fronteggiare i disastri ambientali. Da Acate a Lampedusa, da Gela ad Augusta, il testo racconta, infatti, dei volti e delle imprese dei tanti “Colapesce” sparsi sul territorio siciliano che, come l’essere leggendario che secondo la leggenda sostiene la Sicilia, si impegnano a reggere la colonna per non fare affondare l’isola. Alan David Scifo è un giornalista d’inchiesta che collabora con i maggiori giornali nazionali come L’Espresso, Il Fatto Quotidiano e Repubblica, oltre ad aver lavorato per il programma Ore14 su Rai2, per La7 e Tv8. “Se Colapesce si stancasse” è il suo secondo libro dopo “Sud del Sud”.