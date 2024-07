Pubblicità

Sabato 20 luglio alle ore 19:30, in via sant’Andrea di Licata, avrà luogo la presentazione del libro “1943: La Reconquista dell’Europa – Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia” del prof. Alfonso Lo Cascio.

L’evento organizzato dalla locale Pro Loco e dal Gruppo Archeologico “Finziade”, con il patrocinio del Comune di Licata, vedrà la presenza dell’autore, presidente regionale dell’Associazione “BC Sicilia”. Dopo i saluti del sindaco avv. Angelo Balsamo e dei presidenti delle due associazioni, vi saranno gli interventi del prof. Luigi Falletti, storico dello Sbarco, e dell’arch. Toni Cellura, direttore dell’Associazione “Memento”, che tratterranno il tema dello Sbarco sotto vari punti di vista.

L’autore del libro tratterà il contenuto del volume, diviso in capitoli. Il titolo del libro è eloquente, perché traccia tutto il percorso che ha portato alla liberazione dell’Europa dal nazifascismo e ha segnato una svolta decisiva nella Seconda Guerra Mondiale. Dalla Conferenza di Casablanca (gennaio 1943) ha avuto inizio l’operazione Husky, che si concretizzerà con lo Sbarco degli Alleati in Sicilia (luglio 1943) fino allo Sbarco conclusivo in Normandia (giugno 1944): una perfetta azione militare anglo-americana che l’autore giustamente ha definito la “Reconquista” dell’Europa, che riporterà il vecchio continente a respirare aria di libertà e di democrazia.

Licata, in questo contesto è stata un’importante protagonista, in quanto prima città di sbarco degli Americani e da dove è iniziata l’opera di liberazione.