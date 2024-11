Il Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo promuove ed organizza la Presentazione del nuovo Libro di Fabio Messina SICILIA CHI PASSIONI, vincitore ex aequo del prestigioso Premio Marineo 2024 per la sezione libri editi in lingua siciliana. Si tratta di un nuovo libro sulla Sicilia e la sicilianità, una sorta di viaggio in Sicilia attraverso poesie in siciliano e saggi, assieme alle illustrazioni di Guglielmo Manenti.

Le poesie trattano di storia, cultura, società, tradizioni della nostra Sicilia attraverso il tema della passione.

La serata culturale si svolgerà Sabato 16 novembre ore 18,30 presso la “Casa di Rosa” in via Martinez, 42 a Licata. Ingresso libero, Vi aspettiamo in questo salotto culturale.