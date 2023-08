Pubblicità

Giorno 11 agosto 2023 dalle ore 20.15 verrà presentato il libro “Una finestra su Via sant’Andrea e dintorni“ di Francesco Gaetano Glicerio e a fare da cornice sarà il Chiostro del Museo Archeologico della Badia – Licata.

Si tratta di racconti e narrazioni di volti e situazioni che ci fanno vivere momenti di vita sociale, visti e vissuti da una nonna che racconta al nipote, che oggi pubblica, nel ricordo di quell’amore verso la nonna materna.

La Via Sant’Andrea e le sue arterie sono luoghi magici per i loro profumi e per quel continuo scorrere di persone, che si soffermano a chiacchierare e a raccontarsi.



Immaginare i piatti a terra pieni di pesci che il pomeriggio venivano esposti lungo la via Sant’Andre a partire dall’altezza di Via Lunga fino ai Quattru Cantunera; le pendole dei macellai che bollivano e cuocevano il sanguinaccio o la roba cotta e la trippa, la carne appesa fuori, il profumo del pane appena sfornato oppure chi vendeva i fichidindia e che a volte scambiava col pesce e le botti di vino di via Cannarozzo (vanedda fetu), du Cianu e di via Lunga, diversi falegnami e pizzicagnoli.

Il libro parla di persone che oggi non ci sono più e che in molti ancora ricordano e che sono un unicum con quella Strada.

Presenterà il Prof. Calogero Carità Onorio, che conosce molto bene la zona, essendovi nato e cresciuto; sarà altresì presente Lorenzo Peritore, che di Via Sant’Andrea e della Marina ha scritto delle poesie e non può mancare “A Putia“ del Cantastorie Mel Vizzi e del duo gruppo.

La presentazione del libro, col patrocinio del Comune di Licata, si inserisce nella giornata della “Notte Bianca“ voluta dal Comune e per la circostanza il Direttore del Museo Archeologico Regionale della Valle dei Templi ha messo a disposizione il Chiostro della Badia di Licata.