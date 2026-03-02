ADV

Sabato 7 marzo ore 18.30 presso la CASA DI ROSA in via Martinez, 42 a Licata Presentazione del libro “CAMURRIA” parole che raccontano la Sicilia di tutti i giorni. Relaziona l’autore NINO BARONE poeta trapanese. Siete invitati tutti alla serata culturale.

Quest’opera del poeta e studioso trapanese Nino Barone non è soltanto un viaggio nella lingua siciliana: è un ritorno a casa, un attraversare stanze, voci, odori, proverbi, mestieri, silenzi e risate che hanno costruito l’identità di un popolo. Vengono analizzati le trasformazioni linguistiche dal latino al siciliano, le inflessioni caratteristiche siciliane come la doppia dd di cavaddu in dialetto siciliano, alcuni detti caratteristici, è una vera immersione nel dialetto siciliano, nei modi di dire, nella caratteristica parlata e nell’origine delle varie inflessioni regionali. Saranno recitato alcune poesie dell’autore e cantate diverse canzoni siciliane.

Per info: 3393269071 Dr. Nicolò La Perna.