Premio UNIMRI Sicilia 2024: Encomio al brigadiere licatese in congedo Giuseppe Porrello.

Nella prestigiosa Sala Zeus del Museo Archeologico di Agrigento si è svolta la cerimonia di consegna del Premio UNIMRI Sicilia 2024, un riconoscimento che quest’anno ha celebrato il valore della dedizione e della solidarietà. Tra i premiati spicca la figura del brigadiere dei Carabinieri in congedo Giuseppe Porrello, 89 anni, membro della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Porrello rappresenta un esempio straordinario di amore, generosità e impegno. Da oltre cinquant’anni si prende cura con infinita pazienza del cognato Angelo, 69enne affetto da grave disabilità, fratello della moglie. Con instancabile abnegazione, il brigadiere Porrello ha dedicato la propria esistenza al benessere dell’altro, garantendo quotidianamente al cognato assistenza fisica, emotiva e morale.

La sua routine quotidiana, che include anche semplici passeggiate all’aperto, è un atto d’amore costante, svolto senza mai venir meno, indipendentemente dalle difficoltà personali o dalle condizioni atmosferiche. Nonostante l’età avanzata e i segni del tempo sul suo corpo, Porrello continua a spingere la carrozzina del cognato, dimostrando una forza d’animo fuori dal comune.

Il Premio UNIMRI Sicilia 2024 è un riconoscimento doveroso per un uomo che ha trasformato la propria vita in un autentico atto di dedizione. La sua storia ci offre una preziosa lezione di umanità, altruismo e responsabilità, un esempio per l’intera comunità.

Con immenso rispetto, l’organizzazione ha voluto rendere omaggio a Giuseppe Porrello, simbolo di un amore che non conosce limiti e che incarna i valori più profondi del servizio e della solidarietà.