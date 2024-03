Pubblicità

Messina – Al sociologo. saggista e giornalista siciliano, Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali dell’Università di Messina, è statoassegnato il I° Premio “San Valentino“, nella sezione articoligiornalistici, giunto alla quarta edizione organizzatodall’Associazione Culturale Accademia Euromediterraneadelle Arti, presieduta da Maria Teresa Prestigiacomo. Una riflessione pubblicata sul giornale on line Voce dell Joniointitolata “L’amore nell’era digitale: l’universo online stacambiando le relazioni” ha permesso all’opinionista di ottenere questo prestigioso risultato. La Giuria ha apprezzato e premiato l’analisi sull’evoluzione delle relazioninella società, definita dal sociologo Zygmunt Bauman liquide La cerimonia di consegna del Premio si svolgeràdomenica 10 marzo 2024 alle ore 10 presso la Sala delleBandiere del Palazzo del Comune di Messina.

“Sono molto contento di ricevere un Premio dedicato al Santo dell’Amore Valentino– ha dichiarato il professor Francesco Pira –Come ho scritto nell’articolo, in questomomento di grande smarrimento, di violenza, conflitti, egoism, dobbiamo entrare in contatto con il nostro io piùprofondo per capire cosa vogliamo dalla persona cheamiamo e cosa siamo in grado di donare. Qaule senso siamo capaci di dare ad un sentimento, questo ci aiuta a connetterci con gli altri. Il mio articolo è un inno al bisognod’amore”.

”.

Francesco Pira, insegna comunicazione strategica, giornalismo digitale e sportivo, social media e comunicazione d’impresa presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, dove è Direttore del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per la Pubblica Amministrazione e l’Impresa”.

Intensa e significativa anche l’attività di ricerca e docenza in Italia e all’estero. Circa 70 le pubbliche scientifiche che comprendono saggi e articoli su riviste nazionali e internazionali. Giornalista, è Columnist del quotidiano statunitense La Voce di New York, e collabora a quotidiani e riviste dove scrive commenti e rubriche sulla società e le nuove tecnologie.

Questo il link per leggere l’articolo premiato:

https://www.vdj.it/riflessione-francesco-pira-sullamore-nellera-digitale-luniverso-on-line-sta-cambiando-le-relazioni/