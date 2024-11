L’assessore alla Cultura Salvo D’Addeo ha rappresentato il Comune di Licata alla XXIII edizione del premio Rosa Balistreri e Alberto Favara svolta nella Chiesa della Gancia Santa Maria degli Angeli a Palermo. “Portando i saluti del sindaco e dell’amministrazione ho avuto modo di raccontare il lavoro che stiamo facendo per Rosa – scrive D’Addeo – Ho avuto modo di conoscere artisti e persone che hanno avuto strettissimi rapporti di vita e di lavoro con lei ai quali ho illustrato il percorso che la Fondazione Rosa Balistreri intende intraprendere. Tra le premiate anche Anita Pomario, una delle tre Rose nel film “l’amore che ho” di Paolo Licata, che ci ha regalato una magistrale interpretazione di Rosa in età adolescenziale. Ringrazio Pino Apprendi per il gradito invito”.