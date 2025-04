Domenica 27, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dall’Avv. Gaetano Salemi, presso il Circolo Empedocleo in Agrigento ha celebrato la III^ Edizione del “Premio per la Creatività nelle Arti e nell’Impegno Sociale”.

Un riconoscimento promosso dal Lions Club e dedicato a donne e uomini che si distinguono nelle Arti e che rendono creativo il loro impegno sociale.

E’ stata una straordinaria e partecipata cerimonia alla quale hanno presenziato tutti i premiati selezionati dalla commissione di Club, presieduta dal Socio Prof. Francesco Pira e composta dai Soci: Gaetano Salemi, Susy Iacona, Daniela Capitano, Gioacchino Cimino e Luciano Carrubba.

Queste le vincitrici ed i vincitori della terza edizione:

Sezione Scrittura:

Roberto Mandracchia

Sezione Teatro, Musica e Canto:

Claudia Rizzo

Sezione Imprenditoria:

Paolo Ganduscio

Sezione Pittura:

Sergio Criminisi

Sezione Arte Musiva:

Giuseppe Cammilleri

Sezione Young:

Giorgia Lo Monaco

Sezione Impegno Sociale – Inclusività:

Massimo Cappa

Sezione Impegno Sociale – Cultura:

Don Angelo Chillura

Sezione Impegno Sociale – Azione ed Inclusività:

Angela Rancatore

Sezione Impegno Sociale – Volontariato:

Daniela Ciminnisi

Sezione Impegno Sociale – Didattica e Laboratorio Teatrale:

Anna Maria Di Nolfo

Sezione Impegno Sociale – Management Pubblico:

Salvatore Prestia

Sezione Speciale Scienza “Dott. Liborio Capitano”:

Fabio Caradonna

Nel corso della serata sono state rese note le motivazioni ed i profili di ciascun vincitore.

Una cerimonia all’insegna delle emozioni e carica di entusiasmo che ha accompagnato l’intera premiazione delle eccellenze del nostro territorio. Una sala gremita in ogni ordine di posto ed un pubblico attento ed appassionato per conoscere e scoprire i tanti artisti, operatori del sociale e persone che, quotidianamente, agiscono per il bene civico e la crescita della nostra società.

“E’ stato raggiunto il nostro obiettivo – ha spiegato il Presidente del Lions Club Valle dei Templi Gaetano Salemi – ossia quello di premiare le eccellenze del nostro territorio e siciliane che hanno raggiunto risultati rilevanti, ma a cui non è stata riconosciuta la Creatività. Per questo abbiamo ricordato una massima di Albert Einstein: la creatività è l’intelligenza che si diverte”.

Quest’anno la manifestazione – oltre a rientrare nella attività culturali che il Club promuove nell’ambito dell’anno di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, si è arricchita della I° edizione della Sezione Speciale “Scienza” intitolata al biologo “Dott. Liborio Capitano” per il riconoscimento delle eccellenze in ambito scientifico della nostra regione.

L’evento è stata anche occasione per la raccolta fondi in favore di LCIF, la Fondazione del Lions Club International, da destinare alla ricerca sul cancro infantile.