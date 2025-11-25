Presso l’Aula Magna dell’I.S. “N. Gallo – L. Sciascia” di Agrigento è avvenuta la cerimonia di premiazione del contest provinciale “Stop alle dipendenze. Il coraggio della libertà”, iniziativa promossa dal Progetto @Lab_school sostenuto dalla Rete Salus Scuole SHE Sicilia.

Si è aggiudicata il Primo premio per la categoria “ELABORATO MULTIMEDIALE”, la Classe I C C.M.B. dell’ I.S.S. “Fermi-Re Capriata” di Licata. A ritirarlo c’erano Federika D’Andrea e Christian Magliarisi.

Presenti la dirigente scolastica, Prof.ssa Amelia Porrello, e le professoresse Cettina Callea e Laura Pintacrona, che hanno curato l’ideazione, la progettazione e la realizzazione dell’elaborato.